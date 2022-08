Gestiegene Preise: 100 Millionen Euro Hilfe in Planung

Hannover - Angesichts der deutlich gestiegenen Energie- und Verbraucherpreise will Niedersachsens Landesregierung zunächst bis zu 100 Millionen Unterstützung in diesem Jahr zur Verfügung stellen. Das sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag in Hannover. Weil sieht dies als ersten Schritt an, er fürchtet, dass dies nicht der letzte bleiben wird. Viele Kostensteigerungen seien noch nicht bei Verbraucherinnen und Verbrauchern angekommen. Man wolle dazu beitragen, dass Menschen nicht in soziale Not gerieten.

Von diesem Geld sind beispielsweise regionale Härtefallfonds geplant, die Menschen etwa bei Energiepreisen unterstützen sollen. Dafür ist etwa die Hälfte der 100 Millionen Euro vorgesehen. Die andere Hälfte soll laut Weil etwa für Schuldner- oder Energieberatung eingesetzt werden.