Immer mehr wertvolle Fahrräder sind unterwegs. Das liegt zum Teil auch an der aufwendigen Technik. Und es lockt Kriminelle an.

Berlin - Zwei Männer und eine Frau sollen in Berlin einen organisierten Handel mit gestohlenen Fahrrädern und E-Bikes aufgezogen haben. Bei Durchsuchungen wurden bei ihnen 36 Fahrräder beschlagnahmt, die zum Teil mehr als 6.000 Euro wert sind. Nun klagte die Staatsanwaltschaft die drei Verdächtigen wegen Hehlerei am Amtsgericht Tiergarten an.

Spätestens ab 2023 sollen die zwei Männer im Alter von 25 und 37 Jahren und die 40-jährige Frau den gewerbsmäßigen Handel mit den Rädern begonnen haben. Die Gesamtschadenssumme betrage nach aktuellem Stand deutlich über 100.000 Euro, so die Staatsanwaltschaft.

Die Fahrräder und E-Bikes sollen überwiegend von unbekannten Tätern im Berliner Stadtgebiet gestohlen worden sein. Danach wurden sie an verschiedenen Orten in Treptow-Köpenick gelagert, um sie weiterzuverkaufen.