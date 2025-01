Polizeieinsatz am Morgen in Fürstenwalde/Spree: Eine Beamtin wird dabei verletzt. (Symbolbild)

Fürstenwalde - Ein 36-Jähriger hat in Fürstenwalde/Spree auf der Flucht vor der Polizei mit seinem Auto eine Beamtin angefahren und verletzt. Der Mann wollte am frühen Morgen vor einem Streifenwagen davonfahren und schaltete sein Licht aus. Signale zum Anhalten beachtete er nicht und traf mit dem Wagen eine Polizistin an der Hand, wie die Polizei mitteilte. Sie habe ihren Dienst beenden müssen.

Der aggressive Fahrer sei mit Haftbefehl gesucht worden, teilte die Polizei mit. Gegen den Mann liege wegen verschiedener Straftaten bereits ein Abschiebebeschluss vor, sagte ein Sprecher. Der Fahrer hatte am Morgen zudem 1,07 Promille Alkohol im Blut und stand laut Mitteilung der Polizei wahrscheinlich unter Drogeneinfluss.