Die Polizei kontrolliert einen Mann am Chemnitzer Hauptbahnhof und macht dabei einen Fund.

Chemnitz - Mit siebeneinhalb Kilogramm Schokolade im Gepäck ist ein 30 Jahre alter Mann in Chemnitz von der Bundespolizei kontrolliert worden. Er war Polizeiangaben nach mit 24 Tafeln Schokolade am Hauptbahnhof unterwegs gewesen, als Einsatzkräfte ihn anhielten. Als sie seine Personalien überprüften, stellten sie fest, dass bereits nach dem Mann gefahndet werde – wegen Diebstahls.

Da der Mann neben den Tafeln Schokolade auch drei Päckchen Zigaretten dabei und für nichts davon einen Eigentumsnachweis hatte, ermittelt die Polizei nun wegen Verdachts des Diebstahls.