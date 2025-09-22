Ein medizinischer Notfall führt in Marzahn zu einem tödlichen Unfall. Ein 35-Jähriger verliert am Steuer die Kontrolle – er stirbt wenig später in einer Klinik.

Berlin - Ein 35 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Unfall in Berlin-Marzahn gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der Mann am Sonntagmorgen aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über seinen Mietwagen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto überquerte bei Rot die Kreuzung Raoul-Wallenberg-Straße/Landsberger Allee und krachte gegen einen Oberleitungsmast der Straßenbahn.

Ersthelfer zogen laut Polizei den Mann und seine 29 Jahre alte Beifahrerin aus dem Auto und begannen umgehend den Autofahrer zu reanimieren. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht, in der er am Mittag starb. Die Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Die Polizei sprach von einem medizinischen Notfall bei dem Autofahrer, in dessen Folge er später starb.