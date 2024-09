Auf hoher See ist eine Segeljacht nach einem Feuer an Bord gesunken. Die niederländische Polizei hat das Wrack jetzt auf dem Meeresgrund geortet. Von der Crew fehlt weiter jede Spur.

Gesunkene Segeljacht in Nordsee auf Meeresgrund geortet

Borkum/Amsterdam - Die niederländische Polizei hat das Wrack einer gesunkenen Segeljacht in der Nordsee geortet. Das Schiff war in der Nacht zum Mittwoch nach einem Brand gesunken - im niederländischen Hoheitsbereich. Mit einem Tauchroboter hätten die Einsatzkräfte das Segelschiff rund 90 Kilometer nordwestlich von Borkum in 40 Metern Tiefe geortet, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender NOS unter Verweis auf die Polizei. Vermutet werde, dass das Schiff aus Deutschland kam. Von der Besatzung fehle weiter jede Spur.

Ein Marineschiff sei unterwegs zum Unglücksort, berichtete der Sender Omrop Fryslân. Taucher würden dann das Schiffsunglück untersuchen. Die Besatzung eines Serviceschiffs eines Windparks hatte die brennende Jacht in der Nacht gesichtet und Alarm geschlagen. Von der Segeljacht selbst wurde kein Notruf abgesetzt, an dem Schiff war auch kein Identifizierungs- und Ortungssystem eingeschaltet gewesen. Retter suchten in der Umgebung ergebnislos nach der Besatzung des Schiffes.