Sie wurde in einer Wohnung bei Northeim in Niedersachsen gefunden. Wenige Stunden zuvor verunfallte ihr Lebensgefährte bereits tödlich - jedoch ganz woanders.

Kalefeld/Oberharz am Brocken - Eine Frauenleiche ist in einer Wohnung bei Northeim in Niedersachsen gefunden worden. Die Beamten vermuten, dass die 30-Jährige zwischen Sonntag und Montag getötet wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Lebensgefährte der Frau kam zudem am Montagmorgen bei einem Autounfall ums Leben, wie es weiter hieß.

Am Montagnachmittag wurde die Frau in der Ortschaft Willershausen nördlich von Northeim in der Wohnung entdeckt. Aufgrund der Umstände am Fundort der Leiche sowie dem zuvor tödlich verunglückten Lebensgefährten nahm die Polizei direkt die Ermittlungen wegen eines möglichen Tötungsdeliktes auf, wie die Beamten mitteilten. Inzwischen wurde auch die Obduktion der Frauenleiche angeordnet.

Unfall im Landkreis Harz

Der Lebensgefährte war am Montagmorgen im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt tödlich verunglückt. Der 26-Jährige kam auf der Bundesstraße 242 zwischen den Oberharzer Ortsteilen Hasselfelde und Trautenstein aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zunächst war die Rede davon, dass der Mann 27 Jahre alt sei. Er sei noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen.