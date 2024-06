Döbeln - Der Fund der Leiche der neunjährigen Valeriia im sächsischen Döbeln hat die Ermittler schwer erschüttert. „Der Verlust eines Kindes zerreißt einem das Herz“, sagte der Chemnitzer Polizeipräsident Carsten Kaempf am Mittwoch. Ein solches Verbrechen gehe an niemandem spurlos vorbei, es sei ein Gefühl, als ob die Zeit stillstehe. Das Mädchen war seit mehr als einer Woche vermisst. Die Leiche der Neunjährigen war am Dienstag in einem Waldstück bei Döbeln entdeckt worden. Das aus der Ukraine stammende Mädchen wurde den Angaben zufolge getötet.