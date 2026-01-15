Eine Spaziergängerin macht einen erschreckenden Fund - ein toter Schwan liegt mit abgetrenntem Kopf und Hals am Werdersee in Bremen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Bremen - Ein Schwan ist mit abgetrenntem Kopf und Hals in Bremen am Werdersee gefunden worden. Eine Spaziergängerin entdeckte das Tier am Mittwochnachmittag auf der Seite der Werderinsel in einem Grünstreifen zwischen Rad- und Fußweg, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte suchten das Umfeld nach weiteren Kadavern oder verletzten Tieren ab.

Die Polizei und die Tierschutzbehörde ermitteln aufgrund einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz. Dem Täter oder der Täterin droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.