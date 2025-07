Erfurt - In Thüringen rollen dieser Tage vielerorts die Mähdrescher. Die Getreideernte habe in allen Regionen des Freistaats bereits in vollem Umfang begonnen, teilte das Agrarministerium mit. In der Region Sömmerda sei es bereits Ende Juni losgegangen. Die hohen Temperaturen der vergangenen Tage hätten dazu geführt, dass viele Getreidearten schneller reiften.

„Die ersten Erträge haben positiv überrascht“, sagte Landwirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU). Die Ertragsschwankungen könnten jedoch je nach Region und Bodenqualität sehr hoch sein. Prognosen seien daher noch unsicher. Bei den Bauern sind die Erwartungen nach der langen Trockenperiode eher verhalten.

Im vergangenen Jahr hatten die Thüringer Bauern rund 2,2 Millionen Tonnen Getreide eingefahren. Konkrete Schätzungen für dieses Jahr gibt es im Freistaat bislang nicht. Bundesweit prognostiziert der Bauernverband eine leicht höhere Getreideernte. Die Erntefläche für Getreide in Thüringen liegt in diesem Jahr bei 335.800 Hektar - das sind zwei Prozent mehr als im Jahr 2024.

Zunächst wird die Wintergerste geerntet, die vor allem als Viehfutter dient. In den kommenden Wochen folgen nach Angaben des Ministeriums Winterweizen, das etwa zum Backen verwendet wird, und die Ölsaat Raps.