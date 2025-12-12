Zwei Mitarbeitende entdecken in der Nacht Flammen in ihrem Betrieb im Landkreis Gotha. Erste Löschversuche scheitern. Die Feuerwehr ist noch immer im Einsatz.

Laut Polizei könnte es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt handeln. (Symbolbild)

Hörsel - Die Feuerwehr kämpft seit der Nacht gegen ein Feuer in einem Getreidesilo in der Gemeinde Hörsel (Landkreis Gotha). Der Einsatz in dem Landwirtschaftsbetrieb im Ortsteil Teutleben dauerte am Mittag noch an, teilte die Landeseinsatzzentrale der Polizei mit.

Laut Polizei entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Der Brand brach demnach in der Nacht auf Freitag in einer Trocknungsanlage für Getreide aus. Die Flammen griffen schließlich auf eine Silo-Anlage und auf das darin gelagerte Getreide über.

Zwei Mitarbeiter verletzt

Zwei Mitarbeiter des Betriebs im Alter von 23 und 27 Jahren entdeckten den Brand und versuchten zunächst, ihn eigenhändig zu löschen. Dabei erlitten beide den Angaben zufolge eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Auch die Anwohner Teutlebens seien aufgrund der Rauchentwicklung dazu aufgerufen, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten, hieß es weiter.

Derzeit vermutet die Polizei hinter dem Brand einen technischen Defekt. Genaueres müsse jedoch noch ermittelt werden, hieß es. Wie lange die Löscharbeiten noch andauern werden, ist bislang unklar.