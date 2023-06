Ilmenau - Nach mehreren Gewalttaten einer Gruppe junger Männer in Ilmenau sitzen drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Zwei von ihnen - 19 und 22 Jahre alt - seien bereits am Donnerstag festgenommen worden, der dritte habe sich in einer der Polizei zunächst unbekannten Wohnung versteckt, teilte diese am Samstagabend mit. Die Fahndung nach ihm sei schließlich erfolgreich gewesen, am Samstag sei der 22-Jährige festgenommen worden.

Die drei Männer gelten als Hauptbeschuldigte einer Tätergruppe, die im Stadtgebiet in der jüngsten Vergangenheit verschiedene Delikte verübt haben soll - einige auf dem Campus der TU Ilmenau. Am vergangenen Montag (29. Mai) sei die Situation eskaliert, hieß es: Mutmaßlich immer dieselbe Tätergruppe habe in der Innenstadt an verschiedenen Orten mehrere Körperverletzungen begangen.

Das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger sei danach maßgeblich beeinträchtigt gewesen. Die konkrete Anzahl und der Umfang der Delikte seien Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zwischenzeitlich sei die polizeiliche Präsenz in der Stadt Ilmenau erhöht worden - auch anlässlich des Stadtfestes an diesem Wochenende.

Weiter hieß es: „Die Polizei betrachtet die Entwicklungen in Ilmenau sehr engmaschig und wird im erforderlichen Fall umgehend tätig, sollte es insbesondere auch durch weitere Personen im Umfeld der oben genannten Gruppierung zu strafrechtlich relevanten Taten kommen.“