Halle - Zu Jahresbeginn sind weniger Gewerbesteuereinnahmen in den Kassen der Gemeinden in Sachsen-Anhalt gelandet. Die Summe lag im ersten Quartal 2024 bei 296,5 Millionen Euro und damit um 5,8 Millionen Euro niedriger als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte. Das entsprach einem Rückgang um 1,9 Prozent.

Die Gewerbesteuereinnahmen in den drei kreisfreien Städten Magdeburg, Halle und Dessau gingen um 17,3 Millionen Euro beziehungsweise 22,4 Prozent zurück. Bei den 215 kreisangehörigen Gemeinden kamen hingegen 11,4 Millionen Euro mehr an, was einem Plus von 5,1 Prozent entsprach.

Die Stadt Leuna etwa verbuchte im ersten Quartal Gewerbesteuereinzahlungen von 28,6 Millionen Euro. Das waren den Angaben zufolge 15,6 Millionen Euro mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Die Gemeinde Schkopau nahm 9,1 Millionen Euro ein und damit 6,3 Millionen Euro mehr als im ersten Quartal 2023.