Halle/Magdeburg - Zum Tag der Arbeit an diesem Mittwoch planen die Gewerkschaften in Sachsen-Anhalt 22 Veranstaltungen an 20 Orten. Sie stehen unter dem Motto „Mehr Lohn. Mehr Freizeit. Mehr Sicherheit“, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund vorab mitteilte. „Gewerkschaften stehen für faire Löhne, attraktive Arbeitszeiten und sichere Beschäftigung“, erklärte DGB-Landesleiterin Susanne Wiedemeyer. „Diese gewerkschaftlichen Kernversprechen sind die Antworten auf die zunehmende Verunsicherung, die die Menschen durch Kriege, Inflation und strukturellen Wandel erfasst hat.“ Nötig seien Tarifverträge, die möglichst viele Arbeitnehmer erfassten. Für diesen Mittwoch sind in Halle und Wittenberg neben der regulären Kundgebung auch Demonstrationen geplant.