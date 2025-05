Naumburg.- Ein Lotto-Spieler aus dem Burgenlandkreis hat beim Eurojackpot im großen Stil abgeräumt, wie Lotto Toto Sachsen-Anhalt mitteilt.

Demnach hat der Gewinner alle fünf Gewinnzahlen (3, 15, 22, 33 und 35) und eine der zwei Eurozahlen (1 und 7) richtig getippt und sich 377.000 Euro gesichert. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies gelinge, liege bei rund eins zu sieben Millionen, heißt es.

Lotto-Spieler aus dem Burgenlandkreis gewinnt bei Eurojackpot - keiner weiß, wer er ist

Der Spielschein für den Eurojackpot sei zuvor anonym in einer Lotto-Verkaufsstelle im Burgenlandkreis abgegeben worden. Der Spieleinsatz habe bei neun Euro gelegen, so das Glücksspielunternehmen weiter.

Der Eurojackpot ist die europäische Millionenlotterie von Lotto, an der Lottospieler in 19 europäischen Ländern teilnehmen können. Die Gewinnzahlen werden dienstags und freitags gegen 20 Uhr in Helsinki gezogen.