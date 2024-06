Eine großflächige Unwetterlage wird im Südosten nicht mehr erwartet. Aber am Samstag ziehen heftige Gewitter mit Starkregen über Teile Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringen hinweg.

Leipzig - Heftige Gewitter mit kräftigen Niederschlägen werden in Teilen Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringen von Samstagnachmittag an erwartet. Betroffen seien vor allem Westsachsen, Ostthüringen und südöstliche Gebiete von Sachsen-Anhalt, sagte Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Samstag. Binnen weniger Stunden könnten lokal bis zu 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fallen.

Da sich sogenannte Gewitterstraßen bilden, die immer wieder über gleiche Gebiete ziehen, könnte dort noch mehr Regen fallen. „Es besteht die Gefahr von lokalen Überschwemmungen, kleinere Flüsse und Bäche könnten über die Ufer treten,“ erläuterte Schmid. „Gegen Mitternacht ist der Spuk erst einmal vorbei.“

Für Sonntag erwartet der Meteorologe eine leichte Entspannung der Wetterlage, aber auch die sei „mit Vorsicht zu genießen.“. Es seien immer Gewitter mit Starkregen in ganz Sachsen, im Osten und Süden Thüringens sowie im südlichen Sachsen-Anhalt zu erwarten. Dort, wo starke Gewitter auftreten, besteht die Gefahr von Blitzschlag, umstürzenden Bäumen sowie Hagelschlag. Autofahrer müssten mit Aquaplaning rechnen, warnte der Wetterexperte.