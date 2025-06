Hagel, Schauer und Gewitter: Das verlängerte Pfingstwochenende lädt nicht wirklich zu Ausflügen in die Natur ein. Am Montag könnte aber die Sonne durchkommen.

Gewitter und Regen am Pfingstwochenende in Niedersachsen

Hannover/Bremen - Niedersachsen und Bremen steht ein unbeständiges und vergleichsweise kühles Pfingstwochenende mit Schauern und einzelnen Gewittern bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, steuert ein Tiefgebiet über der nördlichen Nordsee mit kälterer Meeresluft gen Westen und sorgt für wechselhaftes Wetter.

Ab den Mittagsstunden kann es demnach zeitweise sogar zu starken Gewittern und örtlich Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von 65 und 85 Kilometern pro Stunde kommen. Dabei soll es auch hageln und regnen. Laut Meteorologen kann hier auch Starkregen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit niedergehen. Am Abend lassen die Schauer zunächst nach, im Laufe der Nacht soll es jedoch weiter regnen und vereinzelt gewittern. Die Temperaturen liegen tagsüber bei höchstens 16 bis 19 Grad, nachts bei Tiefstwerten um die 12 bis 9 Grad, im Bergland um die 6 Grad.

Chance auf Sonne am Pfingstmontag

Auch am Pfingstsonntag lässt sich laut DWD die Sonne nicht blicken. Es bleibt oftmals stark bewölkt, mit Schauern und Gewittern bei kühleren Temperaturen mit Höchstwerten um die 16 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch und in Böen vereinzelt auch stark bis stürmisch. In der Nacht lassen die Gewitter etwas nach, gebietsweise gibt es aber noch Schauer.

Dafür scheint am Pfingstmontag vereinzelt die Sonne und wechselt sich mit Wolken und Schauern ab. Das Gewitterrisiko ist dem DWD zufolge aber gering. Die Temperaturen erreichen maximal 15 bis 19 Grad, mit mäßigen und an der See frischem bis starkem Wind. Auch in der Nacht gibt es gelegentlich noch Schauer.