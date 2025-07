In Berlin und Brandenburg bleibt das Wetter wechselhaft. Vor allem der Osten Brandenburgs muss sich auf Regen einstellen.

Wechselhaft wird es in Berlin und Brandenburg. (Symbolbild)

Potsdam - Heute stehen Teilen von Berlin und Brandenburg Gewitter und Starkregen bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet dies vor allem am Nachmittag und Abend für die östlichen Landesteile. Die Temperaturen liegen bei 22 bis 24 Grad. In der Nacht ziehen die Schauer ab und die Temperaturen sinken auf 10 bis 14 Grad.

Morgen ist es nach Angaben des DWD zunächst heiter. Am Abend kann es in der Osthälfte Brandenburgs zu Regenschauern kommen. Die Höchstwerte werden auf 23 bis 25 Grad geschätzt. In der Nacht zum Samstag regnet es lokal stark.

Am Samstag ist es bewölkt. Am Nachmittag werden örtlich Gewitter vorhergesagt. Laut DWD sollen die Temperaturen auf 20 bis 22 Grad sinken.