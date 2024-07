In Sachsen-Anhalt haben Gewitter Schäden auf Straßen und in Kellern verursacht. (Symbolbild)

Magdeburg - Aufgrund von Unwettern hat es am Abend und in der Nacht in Sachsen-Anhalt mehrere Einsätze der Feuerwehr und Polizei gegeben. So seien im Norden Sachsen-Anhalts in der Stadt Genthin (Jerichower Land) mehrere Keller und Tiefgaragen mit Regenwasser vollgelaufen, teilte die Rettungsleitstelle mit. Zudem seien einige Straßen überschwemmt und durch umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste versperrt worden.

Auch in der Altmark in Neukirchen und in Dahrendorf wurden der Rettungsleitstelle umgestürzte Bäume gemeldet. Die Kreisstraße 2354 zwischen Rottleberode und Stolberg war aufgrund von Schlamm auf der Fahrbahn drei Stunden lang gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Es wurden nach Angaben der Rettungsleitstellen keine Personen verletzt.