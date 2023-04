Gewitter, Wind und Regen in Sachsen-Anhalt erwartet

Magdeburg - Gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, startet der Tag mit dichten Wolken und einem von West nach Ost ausbreitendem Regen. Im Tagesverlauf treten dann vereinzelt Schauer und Gewitter auf. Lokal treten Windböen auf, auf dem Brocken kommt es zu schweren Sturmböen. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad. Nachts zieht der Regen ab und es lockert ein wenig auf - bei Tiefstwerten zwischen 2 und 6 Grad.

Am Donnerstag bleibt es bedeckt und zunächst regenfrei. Mittags und nachmittags regnet es gebietsweise. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 14 Grad. In der Nacht auf Freitag halten sich die Wolken am Himmel und es bleibt trocken. Es kühlt auf frische Temperaturen zwischen 1 und 4 Grad ab.

Der Freitag wird laut DWD weiterhin bewölkt und regnerisch. Dabei werden Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad erwartet. In der Nacht bleibt es wolkig, vereinzelt treten Schauer auf - die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 2 und 6 Grad.