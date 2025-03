Girls’Day und Boys’Day ermöglichen Jugendlichen in Sachsen-Anhalt den Blick in unterschiedliche Berufe. Ein Wettbewerb und ein Podcast begleiten den Aktionstag.

Girls’Day und Boys’Day: Noch Plätze frei in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt können am 3. April im Rahmen des Girls’Day und Boys’Day Berufe kennenlernen, die jenseits klassischer Rollenbilder liegen. Der sogenannte Zukunftstag richtet sich an Jugendliche ab der fünften Klasse, wie das Bildungsministerium mitteilte. Der Aktionstag sei ein fester Bestandteil der Berufs- und Studienorientierung.

Landesweit sind über 900 Veranstaltungen im Angebot: Im Girls’Day-Radar sind derzeit 505 Angebote für Mädchen verzeichnet, im Boys’Day-Radar 421 für Jungen. Viele Plätze seien noch frei, die Anmeldung erfolge online oder direkt bei den teilnehmenden Einrichtungen, so das Ministerium.

Wettbewerb für Schulklassen

Begleitet wird der Aktionstag erneut von einem Wettbewerb für Schulklassen mit einem Preisgeld von 1.000 Euro. Gefragt ist eine kreative Dokumentation des Zukunftstags. Ausgerichtet wird der Wettbewerb gemeinsam vom Bildungsministerium und den Industrie- und Handelskammern in Magdeburg und Halle-Dessau.

Außerdem ist ein Podcast erschienen, den Studierende der Hochschule Magdeburg-Stendal gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung produziert haben. Darin geht es um Berufswahl, Geschlechterrollen – und die Frage, was sich ändern muss.