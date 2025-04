Eine Glasfaserleitung wurde beschädigt - die Folgen spüren über Stunden viele Kunden im nördlichen Niedersachsen. Am Nachmittag ist der Fehler behoben, heißt es vom Betreiber.

Düsseldorf/Cuxhaven - Tausende von Kunden des Netzbetreibers Deutsche Glasfaser haben im Norden Niedersachsens mehr als einen Tag lang wegen eines beschädigten Kabels keinen Zugriff aufs Internet gehabt. Auch Festnetztelefone blieben stumm. Grund sei ein erheblicher Schaden an Glasfaserleitungen eines Dienstleistungspartners gewesen, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Die Deutsche Glasfaser habe die Leitungen angemietet und sei nicht direkt mit den Reparaturarbeiten betraut.

Die Störung in Niedersachsen sei seit 16.00 Uhr behoben. Begonnen habe sie am Dienstag gegen 10.00 Uhr. Betroffen gewesen seien rund 20.000 Kunden des Unternehmens, unter anderem im Landkreis Cuxhaven. Medien berichteten über weitere Ausfälle in anderen Regionen. Falls es noch Probleme mit der Verbindung gebe, sollten die Kundinnen und Kunden ihren Router und das Glasfaser-Modem neu starten, hieß es.