Trotz hartnäckiger Glätte durch gefrierenden Regen bleiben größere Unfälle in der Magdeburger Region bislang aus. Größere Sperrungen oder Verletzte gibt es derzeit nicht.

Insbesondere im Salzlandkreis kam es laut Polizei vermehrt zu glättebedingten Unfällen - bislang jedoch ohne große Schäden. (Symbolbild)

Magdeburg - Die derzeitige Glätte auf den Straßen Sachsen-Anhalts hat im Magdeburger Umland mehrere Unfälle verursacht. In dem Geschehen sei bislang niemand verletzt worden und auch größere Straßensperrungen blieben bisher aus, teilte die Polizei mit.

Demnach kam es am Morgen im Salzlandkreis zu mehreren Auffahrunfällen, bei denen Fahrzeuge aufgrund von Glätte ineinander gerutscht seien. Zudem kamen einzelne Autos alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Ein Auto sei den Angaben nach mit einer Hauswand kollidiert.

Auch auf der Autobahn 2 gerieten laut Polizeiangaben Autos von der Fahrbahn ab. Alles in allem hielten sich die glättebedingten Unfälle jedoch in Grenzen, wie die Polizei weiter mitteilte.