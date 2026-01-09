Glätte auf den Autobahnen und in der Stadt haben schon einige Unfälle verursacht. Die Polizei empfiehlt, zu Hause zu bleiben.

Hannover - In der Nacht und am frühen Morgen ist es rund um Hannover wetterbedingt zu einigen Unfällen gekommen. Auch wenn schwere Unfälle bislang ausblieben, werde aufgrund des Unwetters darum gebeten, besonders vorsichtig zu fahren und auf unnötige Fahrten zu verzichten, wie die Polizei mitteilte.

Glätte sorgt für Unfall-Serie

Unter anderem kam ein Autofahrer aufgrund der Glätte von der A7 in Richtung Kassel ab und kollidierte mit der Leitplanke. Daraufhin ereignete sich ein weiterer Unfall zwischen zwei Autos, bei dem ein Fahrer leicht verletzt wurde.

Auch auf der A2 kam ein Lastwagen zwischen Garbsen und Wunstorf-Luthe ins Rutschen und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Nach dem Aufprall geriet zudem die Hinterachse des Wagens in Brand. Durch den Unfall waren zwischenzeitlich alle Fahrstreifen gesperrt und es folgte ein größerer Rückstau. Der Brand wurde inzwischen von der Feuerwehr gelöscht und die Fahrbahn wieder freigegeben.

Im Stadtgebiet Hannover kam es ebenfalls zu Glätte-Unfällen. Am frühen Morgen kollidierte ein Streifenwagen der Polizei mit zwei Autos. Eine Frau wird dabei leicht verletzt. Kurze Zeit später stieß ein Linienbus mit einem geparkten Auto zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.