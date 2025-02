Frostiges Winterwetter mit vielen Wolken prägt die zweite Wochenhälfte in Sachsen-Anhalt. Es kann glatt werden. Doch mit viel Schnee ist den Aussichten nach leider nicht zu rechnen.

Glatte Straßen in Sachsen-Anhalt

Glatteis droht vor allem in den Nächten und Morgenstunden. (Archivbild)

Magdeburg - Auf den Straßen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kann es in den nächsten Tagen glatt werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit überfrierendem Regen und Schneefall etwa in der Nacht auf Donnerstag.

Zunächst war es am Morgen im Harz und im Süden Sachsen-Anhalts rutschig auf den Straßen, der DWD warnte zeitweise davor. Allerdings gab es aufgrund dessen am Morgen laut aktuellen Angaben der Leitstellen keine größeren Unfälle.

Bei maximal vier Grad wird laut DWD ab dem Abend Regen aufziehen. In der Nacht zu Donnerstag überfriert dieser dann und es droht Straßenglätte. Auch Schnee kann fallen. Mit großen Mengen sei aber nicht zu rechnen, wie der DWD erklärte.

Nächtliche Werte bis zu minus sieben Grad

Zum Ende der Woche können die Temperaturen in der Nacht auf bis zu minus sieben Grad absinken. Doch bis auf gelegentliche Schnee- oder Regenschauer soll es trocken bleiben. Damit sinkt zum Wochenende auch die Glatteisgefahr. Ansonsten bleibt es weiterhin wolkenverhangen.