Wer am Sonntag mit Auto oder Fahrrad in Berlin und Brandenburg unterwegs ist, sollte vorsichtig sein. Denn laut Wetterdienst ist es schon ab dem Vormittag glatt auf den Straßen.

Der Deutsche Wetterdienst kündigt Frost und Glätte in Berlin und Brandenburg an, später soll es schneien. (Symbolbild)

Potsdam - Die Menschen in Berlin und Brandenburg sollten am Sonntag vorsichtig auf den Straßen sein. Der Deutsche Wetterdienst kündigt ab Vormittag Glätte und Frost in den beiden Ländern an. Die Temperaturen bewegen sich demnach zwischen minus 5 und 0 Grad.

Mittags fällt im Südwesten von Brandenburg Schnee, der sich Richtung Nordosten über Berlin bis in die Uckermark ausbreitet. Abends geht der Schnee in Regen über. Dabei herrscht laut Wetterdienst die Gefahr, dass der Regen gefriert und es Glatteis gibt.

In der Nacht zum Montag breitet sich der Regen weiter aus. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten dennoch vorsichtig bleiben, denn es kann weiter glatt sein. Die Temperaturen steigen über die Nacht an und erreichen morgens 3 bis 7 Grad. Der Regen hält am Montag noch bis mittags an, danach bleibt es weitgehend trocken. Mit 8 bis 12 Grad wird es mild.

Windig und zeitweise sogar stürmisch soll es in der Nacht zum Dienstag werden. Bei Tiefstwerten von 6 bis 4 Grad fällt etwas Regen. Am Dienstag erreichen die Temperaturen 8 Grad, lokal regnet es dabei.