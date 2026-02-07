In Berlin und Brandenburg sorgen glatte Straßen und Nebel auch heute für schwierige Bedingungen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet zudem mit Schnee in Teilen Brandenburgs.

Berlin/Potsdam - In Berlin und Teilen Brandenburgs wird es auch heute wieder glatt und neblig. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) besteht vor allem am Morgen die Gefahr markanter Glätte durch gefrierenden Regen. Besonders betroffen sind der Nordosten und Südosten Brandenburgs sowie Berlin.

Der Himmel bleibt bewölkt, teilweise fällt Regen oder Sprühregen, der am Morgen gefrieren kann. Ab dem Nachmittag geht der Niederschlag zunächst im Norden Brandenburgs in leichten Schneefall oder Schneegriesel über. Zudem kann es in den Morgenstunden örtlich neblig sein. Die Temperaturen steigen auf ein bis vier Grad.

In der Nacht zum Sonntag rechnet der DWD erneut mit Glätte. Es fällt weiter Regen oder Sprühregen, gebietsweise auch Schnee. Die Temperaturen sinken auf ein bis minus ein Grad. Am Sonntag bleibt es dicht bewölkt und teils trüb, zeitweise gibt es Schneeregen, Sprühregen oder Schneegriesel. Die Höchstwerte liegen zwischen null und zwei Grad.