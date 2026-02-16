Querstehende Lkw behindern am Morgen den Verkehr auf der Autobahn 2. Vor allem das Gebiet um Magdeburg war vom Schneefall am Morgen betroffen.

Magdeburg - Schneefall hat am Morgen zu Behinderungen im Berufsverkehr in Sachsen-Anhalt geführt. Auf der Autobahn 2 bei Magdeburg stellten sich laut Polizei in beide Fahrtrichtungen mehrere Lkw quer. Auch auf der A14 bei Magdeburg sorgte ein Unfall für Behinderungen. Verletzte durch Unfälle meldeten die Polizeistellen zunächst nicht. Rund um Magdeburg und im Landkreis Börde warnten die Behörden vor Schneeglätte.