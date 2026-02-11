In Brandenburg kann es am Morgen noch stellenweise glatt sein. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen, die Glättegefahr lässt nach. In Berlin ist die Gefahr vor Glätte derzeit gering.

Berlin/Potsdam - In Teilen Brandenburgs besteht heute erneut Glättegefahr. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind vor allem Teile im Norden des Landes betroffen. In Berlin ist die Gefahr vor Glätte derzeit gering.

In den frühen Morgenstunden kann es durch überfrierenden Regen insbesondere in der Uckermark und im Osten Brandenburgs örtlich glatt werden. Im Laufe des Tages nimmt die Glättegefahr ab. Die Temperaturen liegen zwischen drei Grad im Nordosten und sieben Grad im Südwesten Brandenburgs, in Berlin um sechs Grad.

In der Nacht zum Donnerstag wird es regnerisch. Die Temperaturen sinken auf fünf bis ein Grad. Am Donnerstag wird es deutlich milder: In der Uckermark werden etwa vier Grad erwartet, in der Niederlausitz bis zu zehn Grad, in Berlin rund acht Grad. Zeitweise fällt weiterhin leichter Regen.