Ein 21-Jähriger verliert bei Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt am Bahnübergang gegen eine Schranke. Die Bahnstrecke wurde für die Fahrzeugbergung kurzzeitig gesperrt.

Ein 21-Jähriger prallt mit seinem Auto aufgrund von Glätte gegen eine Schranke. (Symbolbild)

Papenburg - In Papenburg ist ein 21 Jahre alter Autofahrer aufgrund von Straßenglätte gegen eine Schranke geprallt. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, kam der Mann nachts in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Techniker der Deutschen Bahn und Notfallmanager waren vor Ort.

Für die Bergung des Fahrzeugs musste der Bahnverkehr kurzzeitig gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Zur Schadenshöhe gibt es bislang keine Informationen.