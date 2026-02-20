Nach dem anhaltend frostigen Winter wird es nun wieder wärmer. Aber Achtung: Vorher wird es noch einmal gefährlich glatt.

Es gibt einen Wetterwechsel. Dabei kann es noch einmal sehr glatt werden. (Archivbild)

Potsdam/Berlin - Zum Start ins Wochenende wird es in Berlin und Brandenburg voraussichtlich noch einmal glatt: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis veröffentlicht. Gültig ist sie ab Mitternacht bis 8.00 Uhr am Samstagmorgen. Es sei mit plötzlich überfrierender Nässe oder plötzlich gefrierendem Regen zu rechnen, hieß es.

Die Warnung gilt für Berlin, Potsdam und Frankfurt (Oder) sowie für die Kreise Dahme-Spreewald, Havelland, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming, Barnim, Märkisch-Oderland, Oberhavel, Oder-Spree, Ostprignitz-Ruppin und Uckermark.

Am Samstag rechnet der DWD mit vielen Wolken und Regen am Vormittag. Die Höchsttemperaturen steigen auf sechs bis neun Grad, heißt es. In der Nacht zum Sonntag ist in den Morgenstunden Regen zu erwarten, die Tiefstwerte bleiben zwischen sieben und drei Grad. Am Sonntag ist es laut DWD-Prognose bedeckt und regnerisch, aber mit maximalen Temperaturen von acht bis zwölf Grad sehr mild.