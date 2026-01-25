Im Kreis Wittenberg fährt am Montag kein Bus: Wegen Glatteisgefahr setzt der Nahverkehr aus. Auch Schüler sind betroffen.

Wittenberg - Im Landkreis Wittenberg wird der öffentliche Nahverkehr am Montag wegen der Unwetterwarnung vor Glatteis eingestellt. Auch die Schülerbeförderung sei betroffen, teilte der Landkreis am Abend mit. Es besteht eine hohe Gefahr, dass gefrierender Regen auf bereits gefrorenen Untergrund treffe und die Lage auf den Straßen gefährlich werde.

Fast im ganzen Osten Deutschlands warnt der Deutsche Wetterdienst vor markanter Glätte am Montag. Nicht zwingend notwendige Fahrten sollten vermieden werden, hieß es.