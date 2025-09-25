Ein glücklicher Gewinner aus dem Landkreis Osnabrück hat sechs Richtige im Lotto „6 aus 49“ - jetzt winkt ihm ein Millionensegen. Nur eines fehlt ihm trotz allem.

Hannover - Ein Niedersachse hat im Lotto-Klassiker „6 aus 49“ ein glückliches Händchen bewiesen und eine Millionensumme gewonnen. Der Gewinner aus dem Landkreis Osnabrück habe am Mittwoch die sechs richtigen Zahlen getippt und erhalte nun 2.702.890,30 Euro, teilte Lotto Niedersachsen mit. Nur die korrekte Superzahl habe ihm gefehlt, um den Jackpot zu knacken.

Seinen Spielschein für eine Ausspielung habe der Neu-Millionär in einer Annahmestelle im Landkreis Osnabrück eingereicht. Er spielte den Angaben zufolge im sogenannten Vollsystem, so dass aus sieben angekreuzten Zahlen automatisch alle rechnerisch möglichen Sechser-Kombinationen gebildet wurden.

Die Chance auf den Jackpot im Lotto wiederum ist verschwindend gering - sie liegt laut Lotto Niedersachsen bei etwa 1:140 Millionen. Im laufenden Jahr gab es in dem Bundesland bislang 101 Hochgewinne von mindestens 100.000 Euro in einer Lotterie, 12 davon waren Millionengewinne.