GNTM im Casting-Stress – Wie schlägt sich Lieselotte?

Magdeburg/DUR/slo – Zu „Germanys next Topmodel“ gehören in jedem Jahr die gleichen Floskeln. Da sind Heidi Klums „Meedchen“, von denen natürlich „nur eine“ Germanys next Topmodel werden kann. Und noch ein Klum-Spruch gehört dazu: „Ein Model ohne Job ist kein Model“. Und so lässt Heidi Klum ihre Kandidatinnen nun erstmals auf die Modewelt los.

„Casting-Woche“ heißt das Zauberwort. Bei vier verschiedenen Kunden müssen sich die Kandidatinnen vorstellen. Und auch wenn die Modeljobs definitiv an eine der GNTM-Frauen gehen, die Konkurrenz ist groß.

Und für Lieselotte aus Sachsen-Anhalt läuft es nicht. Einmal scheitert sie an der englischen Casterin und auch bei den anderen Terminen schafft sie es nicht in die engere Auswahl. Als es um das Fotoshooting für die Zeitschrift „Shape“ geht, haut sich die 66-Jäheige voll rein und berichtet, wie ihr Sport half, nach ihrem schweren Unfall wieder Laufen zu lernen. Das rührt sogar die Magazin-Mitarbeiter, aber da die ein jüngeres Model suchen, ist Liselotte auch hier raus.

Bleibt also nur noch der „Entscheidungswalk“, um Heidi Klum zu überzeugen. Und da wartet mit Jean Paul Gaultier ein absoluter Star der Model-Szene. Und der Modeschöpfer hat extravagante Dresses mitgebracht, in die Lieselotte und ihre Mitstreiterinnen schlüpfen dürfen. Ganz in schwarz, im Korsett in Lederoptik muss die einstige Ostrock-Musikerin schließlich auf den Laufsteg und meistert diesen mit Bravour. „Ich mag deine Ausstrahlung und Eleganz“, lobt Gaultier.

Jean Paul Gaultier verpasst den GNTM-Kandidaten extravagante Outfits. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Da sich einige andere Kandidatinnen mit dem Laufsteg und den gewagten Outfits deutlich schwerer tun, kann Lieselotte dem Finale dann recht entspannt entgegen gehen. Denn den einen berühmten Satz hört sie auch dieses Mal nicht: „Ich habe heute leider kein Foto für dich“. Für Lieselotte geht es weiter – und zwar nach einem Jahr Pause endlich wieder nach Los Angeles.