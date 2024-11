In Sachsen-Anhalt werden Schüler für ihre Medienprojekte ausgezeichnet. Wer hat gewonnen?

In Sachsen-Anhalt wurden die besten Schülerzeitungen ausgezeichnet. (Symbolbild)

Magdeburg - Schülerzeitungen aus Wanzleben (Landkreis Börde) und Schneidlingen (Salzlandkreis) gehören zu den besten in Sachsen-Anhalt. Der „BGWExpress“ des Gymnasiums Wanzleben und die „Reality of School“ der Sekundarschule LebenLernen Schneidlingen haben die Auszeichnung „Goldene Feder“ erhalten, wie der Verband junger Medienmacher Sachsen-Anhalt mitteilte.

In der Kategorie Grundschule habe das „Grundschulhörnchen“ der Grundschule in Möser (Landkreis Jerichower Land) gewonnen, zudem sei die Zeitung „A-HA“ der Angelika-Hartmann-Förderschule in Köthen ausgezeichnet worden.

Der Verband junger Medienmacher Sachsen-Anhalt verleiht den Preis zusammen mit dem Bildungsministerium. Die Sieger erhalten zusätzlich zur Trophäe ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Neben den Preisen in den Schulkategorien werden auch Sonderpreise vergeben.