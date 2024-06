32 Mädchen und Jungen sitzen in der Jury - denn beim Kindermedienfestival entscheidet die Zielgruppe, wer einen „Goldenen Spatz“ mit nach Hause nehmen darf.

Gera - Das Kindermedienfestival „Goldener Spatz“ ist in den Startlöchern: Zum geplanten offiziellen Beginn am Sonntag (16.00 Uhr) läuft der Eröffnungsfilm „Grüße vom Mars“ (Regie: Sarah Winkenstette) über einen Jungen mit Autismus, wie die Veranstalter zuvor mitteilten. Im Wettbewerb um die „Goldener Spatz“-Trophäen sind dieses Mal 35 Film- und TV-Beiträge nominiert, sechs Beiträge gehen im Wettbewerb „Digital“ ins Rennen. Wer gewinnt, bestimmt wieder eine Kinderjury - 32 Mädchen und Jungen sind dabei.

Das in der DDR ins Leben gerufene Festival feiert in diesem Jahr sein 45. Jubiläum. Deshalb werden Preisträgerfilme vergangener Jahre gezeigt. Auch der 125. Geburtstag von Autor Erich Kästner (1899-1974) wird gewürdigt. Wie immer sind Veranstaltungen für die Fachwelt zu Entwicklungen bei Kindermedien und ein medienpädagogisches Programm geplant. Traditionell zieht das Festival, das eigenen Angaben nach das größte seiner Art ist, nach einigen Tagen nach Erfurt um. Die Preisverleihung soll am 7. Juni stattfinden.