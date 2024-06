Erfurt/Gera - Der Doku-Spielfilm „Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen“ hat beim Festival „Goldener Spatz“ in Erfurt und Gera die Kinderjury überzeugt. Der Streifen des Ende vergangenen Jahres verstorbenen Regisseurs Johannes Honsell wurde am Freitag in der Kategorie Langfilm mit einem „Goldenen Spatzen“ ausgezeichnet. Damit verbunden ist auch der mit 1500 Euro dotierte Sonderpreis des Thüringer Ministerpräsidenten, der an die Produktionsfirma Megaherz GmbH geht.

Die jungen Juroren begründeten ihre Wahl unter anderem mit der durchgängig gehaltenen Spannung und der Vielfalt der Handlungsorte bei diesem informativen Abenteuer.

Traditionell sichten Kinder bei dem Festival die Beiträge und entscheiden dann über die Gewinner - zur 45. Jubiläumsausgabe des Kindermedien-Festivals waren es 27 Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 13 Jahren. Sie vergaben insgesamt sieben „Goldene Spatzen“ als Trophäen in unterschiedlichen Kategorien.

Im Wettbewerb standen nach Angaben der Organisatoren 35 Beiträge. Zudem prämierte eine separate Kinderjury das beste digitale Medienangebot: Das ist in diesem Jahr das Browser-basierte Online-Game „Mission 1929 - Freiheit unter Druck“. Der Publikumspreis für den besten Jugendfilm ging an „Ellbogen“, eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Fatma Aydemir.

Die von den Kinderjurys vergebenen Preise zeigten sehr deutlich, welche Themen Kinder heute bewegen und wie ernst sie ihre Aufgabe als Jurorinnen und Juroren nehmen, sagte Festivalleiterin Elisabeth Wenk.