Leipzig - Der Herbst zeigt sich am Wochenende in Sachsen von seiner freundlichen Seite. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt viel Sonnenschein und vergleichsweise milde Temperaturen voraus. Am Samstag werden Höchstwerte zwischen 16 und 20 erwartet, der sonnige Sonntag soll mit Höchstwerten zwischen 16 und 19 Grad ähnlich werden.

In der nächsten Woche ist es dann aber zunächst vorbei mit den goldenen Oktober-Tagen. Am Montag und vor allem am Dienstag ziehen laut Vorhersage dicke Wolken auf. Es bleibt zwar noch mild, aber dann ist auch wieder Regen in Sicht.