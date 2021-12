Das sind die Google-Trends 2021 in Deutschland

Fußball, Corona und die Bundestagswahl waren die großen Such-trends in diesem Jahr in Deutschland. Google veröffentlichte jetzt, welche Suchbegriffe in diesem Jahr deutlich häufiger gefragt waren als in der Vergangenheit.

Magdeburg/Berlin/DUR/dpa – Sport, Corona und WhatsApp – diese Themen haben in den Google Trends für 2021 besonders deutliche Spuren hinterlassen. Der Suchmaschinen-Konzern veröffentlichte jetzt seine Deutschland-Trends 2021. Diese erfassen zwar nicht das absolute Suchvolumen, aber die Themen, die in diesem Jahr deutlich stärker gefragt waren, als in der Vergangenheit.

So landeten vor allem die großen Sporthighlights Fußball-EM und Olympische Spiele ganz vorn. In den Jahrescharts des Internet-Konzerns für Deutschland lag der Begriff „EM 2021“ auf Platz 1. Auch bei der Promi-Suche stand mit Christian Eriksen ein tragischer Held der Fußball-EM an erster Stelle: Der dänische Nationalspieler war während der EM-Auftaktpartie gegen Finnland plötzlich auf dem Rasen zusammengebrochen. Auf seinen Herzstillstand folgten dramatische Minuten. Eriksen musste wiederbelebt werden, ein schnelles Eingreifen der Mediziner rettete ihm das Leben.

Google Trends - WhatsApp-Probleme sorgen für hohes Schvolumen

In dem Jahresrückblick von Google landete die Bundestagswahl bei den allgemeinen Suchbegriffen hinter der EM 2021 auf dem zweiten Platz. Erst danach folgen allgemeine Suchabfragen zu Corona. Auf den Plätzen 4 und 5 kamen mit „Bundesliga“ und „Olympia 2021“ wieder zwei Sportthemen.

An den Google-Trends kann man aber nicht nur die Sportbegeisterung der Menschen in Deutschland ablesen, sondern auch die Tatsache, wie sehr der Messagingdienst WhatsApp zum Alltag gehört. Mehrere technische Störungen im Facebook-Konzern, von denen auch WhatsApp betroffen war, schafften es in die Google-Charts. „Whatsapp Störung“ landete bei den allgemeinen Suchabfragen auf Platz 6. Keine Warum-Frage legte mehr zu als „Warum geht Whatsapp nicht?“. Bei den Was-Fragen lag „Was ist mit Whatsapp los?“ an dritter Stelle - hinter „Was kostet ein PCR-Test?“ und „Was ist das Kuba-Syndrom?“.

Allgemeine Suchbegriffe bei den Google-Trends

EM 2021

Bundestagswahl 2021

Corona

Bundesliga

Olympia 2021

Top-Schlagzeilen in den Google-Trends

Bundestagswahl 2021

Corona

Zapfenstreich Merkel

Afghanistan

Israel

Top Persönlichkeiten

Christian Eriksen

Alec Baldwin

Gil Ofarim

Armin Laschet

Olaf Scholz

Abschiede Top 5 in den Google Trends

Kasia Lenhardt

Willi Herren

Prinz Philip

Jan Hahn

Philipp Mickenbecker

Top 5 – deutsche Politiker

Armin Laschet

Olaf Scholz

Annalena Baerbock

Angela Merkel

Andrea Nahles

Top 5 Serien in Deutschland

Squid Game

Bridgerton

Lupin

Ginny & Georgia

Wer hat Sara ermordet?

Top 5 Warum-Fragen

Warum geht Whatsapp nicht?

Warum trägt Rüdiger eine Maske?

Warum ist Dieter Bohlen nicht mehr bei DSDS?

Warum geht Roblox nicht?

Warum ist der Himmel gelb?

Top 5 Was-Fragen

Was kostet ein PCR-Test?

Was ist das Kuba-Syndrom?

Was ist mit Whatsapp los?

Was ist 2G plus?

Was bedeutet rawr?

Top 5 Wie-Fragen

Wie lange ist ein Schnelltest gültig?

Wie alt ist die Queen?

Wie lange dauert ein PCR-Test?

Wie alt ist Thomas Gottschalk?

Wie alt ist Helene Fischer?

Für den großen Themenbereich Corona veröffentliche Google gesonderte Auswertungen. In diesem Jahr war die Impfung dagegen ein Top-Thema. Die Menschen wollten wissen: "Wie lange hält die Corona-Impfung?", "Wie lange kein Sport nach der Corona-Impfung?", "Darf man nach der Corona-Impfung Alkohol trinken?" Erst auf Platz 11 der Fragen zu den Impfungen steht "Was spricht gegen die Corona-Impfung?".