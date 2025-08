Kiel - Das Segelschulschiff der Deutschen Marine „Gorch Fock“ wird am 9. August von Kiel aus zu einer Spätsommerreise mit besonderem Auftrag aufbrechen. Es geht bei der Fahrt mit Zwischenhalt in Bremerhaven nicht nur um die Ausbildung von Offiziersanwärtern, sondern auch um die Anwerbung von Nachwuchs, wie die Marine mitteilte.

Dazu werde das Schiff bereits am 5. August an den Sartorikai in Kiel verlegt, um sich an den Veranstaltungen rund um das Ocean Race Europe zu beteiligen. Am 8. August steche die „Gorch Fock“ zu einer Tagesfahrt in See. Am 6. und 7. August heißt es in der Zeit von 13 bis 18 Uhr demnach „Open Ship“ mit der Gelegenheit zur Besichtigung des Traditionsseglers.

Marinemusikkorps spielt zum Auslaufen

Zum feierlichen Auslaufen am 9. August werde das Marinemusikkorps spielen, kündigte die Marine an. Im Zentrum der Ausbildungsreise stehe die Nachwuchsgewinnung. 30 Jugendliche seien auf der Fahrt von Kiel nach Bremerhaven im Rahmen der „Bundeswehr Discovery Days“ dabei. In Bremerhaven werde die „Gorch Fock“ an der „Sail 2025“ teilnehmen. Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier habe seinen Besuch an Bord angekündigt.

Die weitere Fahrt geht den Angaben zufolge nach Amsterdam, wo das Schiff an der dortigen „Sail“ und am 750-jährigen Stadtjubiläum teilnehmen werde. Dort sollen 60 Jugendliche als Teil des Projekts „Meer. Gorch Fock. Erleben“ an Bord kommen und bis Wilhelmshaven mitsegeln. Dort werde der Segler zusammen mit Einheiten der Einsatzflottille 2 erneut für die Nachwuchsgewinnung eingesetzt.

Anschließend soll die „Gorch Fock“ in Edinburgh 75 Offizieranwärter des Militärfachlichen Dienstes an Bord nehmen. Für den 14. September ist die Ankunft in Flensburg geplant. Dort beteilige sich die Marine zum „Tag des Denkmals“ mit einem „Open Ship“ an der Marineschule Mürwik und auf der „Gorch Fock“. Die Rückkehr nach Kiel ist für den 16. September vorgesehen.