Berlin - Mit mehreren Songs aus seinem neuen Album „Real Power“ und Hits aus der rund 25-jährigen Bandgeschichte hat das US-Trio Gossip („Heavy Cross“) deutschen Fans mächtig eingeheizt. Am Donnerstagabend spielte die Gruppe um Frontfrau Beth Ditto (43) vor Hunderten Besuchern in einem seit vielen Wochen ausverkauften Konzertsaal in Berlin-Kreuzberg.

„Heute Abend werdet ihr von einem Engel berührt“, sagte Ditto in Richtung Publikum, das die Klassiker der Band frenetisch mitfeierte. „Es ist so etwas Besonderes für mich, dass ihr hier seid.“

Nicht nur mit Singles wie dem groovigen „Crazy Again“ und dem Soul-Kracher „Act of God“ von der neuen Platte „Real Power“, die am Freitag (22. März) erscheint, brachte die Band das Publikum zum Kochen. Sondern auch mit Mega-Hits wie „Standing in the Way of Control“, „Love Long Distance“ und schließlich „Heavy Cross“. Der 2009 veröffentlichte Dance-Klassiker war damals fast zwei Jahre lang in den deutschen Charts.

Neben Songwriting-Mastermind und Gitarrist Nathan Howdeshell sowie Schlagzeugerin Hannah Blilie war auf der Bühne auch Dittos Transgender-Partner dabei. Ted Kwo begleitet die Band auf Konzerten am Bass.

Gossip haben sich 1999 formiert. Nach einer zwischenzeitlichen Trennung ist „Real Power“ das mittlerweile sechste Album der Band.