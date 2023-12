Erfurt - Christen in Thüringen feiern mit Krippenspielen, Christvespern und anderen Gottesdiensten an Heiligabend die Geburt von Jesus Christus. Allein die Gemeinden der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) erwarten etwa eine halbe Million Besucher an Heiligabend in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Rund 4000 Christvespern, Konzerte und Krippenspiele sind laut EKM zum Heiligenabend geplant. Protestanten und Katholiken feiern ihre Gottesdienste an Weihnachten meist besonders festlich mit Musik, Chorgesang und Abendmahl.

Aber auch profane Weihnachtstraditionen wurden am Sonntag gepflegt: In Erfurt knatterten laut Veranstalterangaben mehr als 300 als Weihnachtsmann verkleidete Fans von historischen Zweirädern mit ihren Simsons und anderen Maschinen bei der traditionellen Weihnachtsausfahrt durch die Stadt.