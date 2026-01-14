Seit mehr als zwanzig Jahren ist das Duo laut Stadt Göttingen mit „kluger und pointierter“ Komik aktiv. Wie sich Interessierte das bald anschauen können.

Göttingen - Der Satirepreis Göttinger Elch geht an das Zeichner-Duo Rattelschneck. Marcus Weimer und Olav Westphalen erhalten die Auszeichnung für ihre pointierten Bildgeschichten, wie die Stadt Göttingen mitteilte. Das Duo ist demnach seit den 1990er Jahren aktiv, mit einer „Form von Komik, die klug, pointiert und auf hohem künstlerischen Niveau Witze macht“.

Arbeiten der beiden Karikaturisten finden sich unter anderem in der „Titanic“, „Süddeutschen Zeitung“ oder „11 Freunde“. Der gebürtige Münchner und der gebürtige Hamburger sollen die Auszeichnung am 22. März entgegennehmen. Bei der Preisübergabe will das Duo den Angaben nach „gemeinsam mit der Hamburger Sängerin Nala Tessloff eine Reise durch ihr Werk antreten“. Am gleichen Tag wird eine Ausstellung mit Comics und Cartoons von Rattelschneck im Alten Rathaus Göttingen gezeigt. Sie soll bis Mitte Mai laufen.

Der Göttinger Elch wird seit 1997 verliehen. Er würdigt unter anderem Leistungen in den Bereichen Musik, Literatur und Gesellschaftskritik. In der Vergangenheit wurden unter anderem Rainald Grebe, Maren Kroymann und Max Goldt mit der Auszeichnung geehrt. Die Preisträger erhalten eine Elch-Brosche, ein Preisgeld von 3.333,33 Euro sowie die Ausrichtung einer Veranstaltung.