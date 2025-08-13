Von Gesellschaft über Politik bis zur Wissenschaft: Erneut gibt es ein breites Programm beim Göttinger Literaturherbst. Karten sind schon bald verfügbar.

Die Veranstaltungsreihe findet vom 18. Oktober bis zum 2. November in und um Göttingen statt. (Archivbild)

Göttingen - Der Göttinger Literaturherbst lockt erneut zahlreiche Prominente nach Südniedersachsen. Bei der Veranstaltungsreihe werden für Lesungen und Auftritte unter anderem die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie der Musiker Bela B erwartet, wie die Veranstalter mitteilten. Das Programm umfasst erneut 80 Veranstaltungen, die über zehn Tage an 30 verschiedenen Orten in und um Göttingen stattfinden.

Gleich am zweiten Tag der Veranstaltungsreihe wird Merkel erwartet, die aus ihrer Autobiografie „Freiheit“ lesen wird. In den kommenden Tagen sind zudem Gespräche und Berichte über politische und gesellschaftliche Themen wie Gaza, die Demokratie oder Frauen geplant. Unter anderem soll auch die Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang auf der Bühne stehen.

Daneben hat die Belletristik ihren Platz beim Göttinger Literaturherbst, etwa mit Lesungen von Die-Ärzte-Sänger Bela B, der aus seinem Roman „Fun“ lesen wird. Max Goldt soll zudem aus seinem Buch „Aber?“ lesen und dabei über die Tristheit des Fußballs bei Frauen wie Männern oder die Nutzlosigkeit der Homo-Ehe und Hetero-Ehe sprechen.

Nobelpreisträgerin und Meteorologe auf der Bühne

Die Wissenschaft hat traditionell ebenfalls ihren Platz in Göttingen. Im Rahmen der Wissenschaftsreihe berichten unter anderem Nobelpreisträgerin Katalin Karikó über die mRNA-Technologie, auf der auch viele Corona-Impfungen basieren, sowie der Meteorologe Mojib Latif über Klimapolitik und globale Verantwortung.

Der Göttinger Literaturherbst findet vom 18. Oktober bis zum 2. November statt. Ein Großteil der Veranstaltungen wird zudem wieder bis Ende November digital im Stream abrufbar sein. Vier Veranstaltungen sollen live in Gebärdensprache übersetzt werden. Vorverkaufsstart ist am Donnerstag. Im vergangenen Jahr kamen 23.600 Besucher.