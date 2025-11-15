Schauspielerin Judy Winter wird in Berlin für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Man kennt sie aus dem Fernsehen, von der Theaterbühne - und als Synchronstimme von Hollywoodstars.

Berlin - Schauspielerin Judy Winter (81) erhält den diesjährigen Götz-George-Preis. Seit mehr als sechs Jahrzehnten präge sie „mit unverwechselbarer Stimme, eindringlicher Präsenz und Ausdruckskraft die deutsche Theater- und Filmlandschaft“, hieß es zur Begründung.

Verliehen werde ihr der Preis für „eine Lebensleistung, die Haltung, Klugheit, Humor und Eleganz“ in sich vereine. Ihr Spiel sei in jeder Nuance von Wahrhaftigkeit getragen.

Winter spielt zum Beispiel in der TV-Reihe „Familie Bundschuh“ mit. Auch als Synchronsprecherin ist sie bekannt, etwa für die Schauspielerinnen Jane Fonda, Shirley MacLaine und Vanessa Redgrave.

Welche Rolle sie besonders erfolgreich gespielt hat

Einen ihrer größten Bühnenerfolge hatte sie mit „Marlene“ - sie spielte jahrelang die Leinwandikone Marlene Dietrich. „Ihre Darstellung der Marlene Dietrich wurde zu Theatergeschichte“, hieß es in der Würdigung.

Der Götze-George-Preis wurde 2017 geschaffen und ist nach dem Schauspieler Götz George (1938-2016) benannt. Ausgezeichnet wurden bisher die Schauspielerinnen und Schauspieler Michael Mendl, Matthias Habich, Gudrun Ritter, Karin Baal, Peter Striebeck und Angela Winkler.