Mario Götze hat in seiner Fußball-Karriere schon viel erlebt. Das Gastspiel beim FC Barcelona ist für den Routinier von Eintracht Frankfurt dennoch etwas Besonderes.

Frankfurt/Main - Seinen wohl letzten Auftritt im legendären Camp Nou will Mario Götze noch einmal richtig genießen. „Auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste und kann nicht mehr ewig spielen. Wer weiß, ob diese Möglichkeit für mich noch einmal kommt. Deshalb ist das auch mit Genuss verbunden“, sagte der Routinier von Eintracht Frankfurt vor dem Champions-League-Spiel beim FC Barcelona heute Abend (21.00 Uhr/Amazon Prime).

Für den 33 Jahre alten Mittelfeldspieler ist es in seiner Karriere bereits das dritte Gastspiel in Barcelona. 2015 verlor er mit dem FC Bayern München 0:3, 2019 mit Borussia Dortmund 1:3. Beide Male wurde Götze erst in der Schlussphase für wenige Minuten eingewechselt.

Zuversicht trotz Formtief

Heute Abend dürfte der Routinier zwar in der Frankfurter Startelf stehen. Ein Ende der persönlichen Negativserie gegen Barça erscheint aber trotzdem eher unwahrscheinlich, schwächelte die Eintracht zuletzt doch arg. Ungeachtet des jüngsten 0:6-Debakels in der Bundesliga bei RB Leipzig sieht Götze dem Spiel beim spanischen Meister aber zuversichtlich entgegen.

„Es geht darum, im Moment zu bleiben. Für uns ist es eine Chance, sich auf ein Spiel in einem anderen Wettbewerb zu freuen und zu fokussieren“, sagte der Weltmeister von 2014. Für ihn selbst sei die Partie ein Highlight. „Gerade im Alter realisiert man, dass es ein sensationell schöner Job ist und ich das gern mache und den Job liebe“, sagte Götze.

Allerdings erwartet er gegen die von Ex-Bundestrainer Hansi Flick trainierten Katalanen ein schweres Stück Arbeit. „Es wird ein ganz schwieriges Spiel, in dem wir alles investieren müssen. Die spielen einen Super-Fußball. Wir werden sehr viel leiden und arbeiten müssen“, prophezeite Götze.