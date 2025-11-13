Arbeiter stoßen im Erdreich auf eine alte Flakgranate. Am Morgen nach dem Fund wurde das Kampfmittel kontrolliert gesprengt.

Spergau - Nach dem Fund einer Flakgranate im Saalekreis ist das Kampfmittel am Morgen gesprengt worden. Das sagte eine Sprecherin des Landkreises auf Anfrage. Die Granate wurde demnach am Mittwoch bei Bauarbeiten für eine geplante Wasserstofftrasse entdeckt. Es handelte sich demnach um eine Granate mit einem Durchmesser von 8,8 Zentimetern. Der Fundort befand sich unmittelbar an der Grenze zum Burgenlandkreis.

Nach einer Begutachtung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst sei entschieden worden, die Granate kontrolliert zu sprengen. Dafür war ein Sicherheitsbereich mit einem Radius von 250 Metern eingerichtet worden. Betroffen waren unter anderem Teile einer nahegelegenen Kleingartenanlage. Auch die Straße „Zur Linde“ war vorübergehend gesperrt worden.