Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zeigt sich der Himmel am Wochenende in Sachsen-Anhalt meist bewölkt.

Magdeburg - Grau und kalt zeigt sich der Winter am Wochenende in Sachsen-Anhalt. Dabei liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt und es bleibt meist niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte. Bei stark bewölktem Himmel werden heute maximal ein bis vier Grad erreicht, im Harz minus zwei bis ein Grad. In der Nacht können die Temperaturen auf minus drei Grad fallen. Es weht ein schwacher Wind.

Ähnlich geht es am Samstag weiter. Bei bis zu fünf Grad bleibt es der Vorhersage zufolge wolkig und niederschlagsfrei. In der Nacht zum Sonntag ist es meist klar und es kann sich Nebel bilden. Wenn sich der Nebel am Sonntag aufgelöst hat, kann sich bei bis zu fünf Grad hin und wieder die Sonne zeigen.