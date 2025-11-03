Im November wird in Lübbenau eine neue Eisenbahnbrücke eingeschoben. Was Bahnreisende und Anwohner jetzt zu Sperrungen, Ersatzverkehr und Lärm wissen müssen.

Lübbenau - In Lübbenau stehen im November umfangreiche Arbeiten an Bahngleisen, Signalen und Oberleitungen an. Am 9. November wird vormittags nach Abriss zweier Hilfsbrücken eine rund 2.200 Tonnen schwere neue Eisenbahnüberführung eingeschoben. Deswegen muss der Bahnübergang Berliner Straße für den Straßenverkehr bereits am 5. November gesperrt werden – voraussichtlich bis zum 29. November.

Der Eisenbahnbetrieb wird dann am 7. November, 21 Uhr, eingestellt. Und vom 21. bis 24. November wird die Sperrung für Arbeiten am Stellwerk Lübbenau erweitert: Dann fahren zwischen Königs Wusterhausen und Cottbus/Calau keine Züge. Reisende können in Busse des Schienenersatzverkehrs umsteigen.

Vier Bahnübergänge werden beseitigt

In dem Projekt in Lübbenau beseitigt die Bahn vier Bahnübergänge im Stadtgebiet, dabei werden vier Kreisverkehre errichtet. Um die Einschränkungen kurzzuhalten, wird durchgehend tags und nachts gearbeitet. Besonders betroffenen Anwohnern macht die Bahn ein Angebot zur Kostenübernahme, wenn sie wegen des Lärms auswärts übernachten.

Die Bahn bittet alle Reisenden, sich vor Fahrtantritt über ihre tatsächlichen Abfahrts- und Ankunftszeiten zu informieren.