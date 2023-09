Großbrand auf Bergwerksgelände in Bleicherode

Bleicherode - Auf dem Gelände des Bergwerks in Bleicherode hat der Dachstuhl eines Werkstattgebäudes gebrannt. Laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr kam es am Donnerstagabend zu dem Großbrand, gegen 22 Uhr habe es jedoch keine offenen Flammen mehr gegeben. Das Gebäude war zu diesem Zeitpunkt nicht begehbar, was die Löscharbeiten den Angaben zufolge erschwerte. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht.

70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst seien im Einsatz. Die Löscharbeiten sollten voraussichtlich bis Freitag andauern. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Zuvor hatte MDR Thüringen online berichtet.

Im Zusammenhang mit dem Feuer seien Gasflaschen explodiert, sagte der Einsatzleiter. Das Werkstattgebäude gehöre zur NDH Entsorgungsbetreibergesellschaft mbH, die sich laut Homepage mit der Behandlung und Verwertung von Abfällen befasst und eine Zweigniederlassung des Kaliunternehmens Deusa International GmbH ist.

In der Stadt Bleicherode gebe es eine starke Rauchentwicklung, hieß es in einer Warnmeldung der Leitstelle des Landkreises Nordhausen. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, Klimaanlagen abschalten und auf Lautsprecherdurchsagen achten.